دورة تدريبية للسيدات معيلات الأسر الغارمات بزراعة المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

نظمت كلية الزراعة قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بجامعة المنيا، تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد رئيس الجامعة والدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور السيد عبده عميد كلية الزراعة والدكتور عادل عبد الله عبد الغنى وكيل الكلية لشئون البيئة دورة تدريبية للسيدات معيلات الأسر الغارمات للتدريب على صناعة الخبز والحلويات بالتعاون مع مؤسسة عبد الله النديم بالمنيا ضمن مشروع بكرة أحلى.

وأكد الدكتور جمال أبو المجد بأن هذا المشروع قد وجه لـ 50 سيدة من الغارمات بهدف مساعدة هذه الأسر على تنفيذ مشروع صغير يدر دخل يكفى لإعانة أسر السيدات الغارمات والفقيرة، حيث يتم فى نهاية التدريب تسليم 50 فرن كهربائى مجاناً بجانب الخامات اللازمة لصناعة الخبز والحلويات كنواة لمشروعهم الصغير.

وفى نفس السياق، أضاف الدكتور السيد عبده عميد كلية الزراعة بأن قطاع خدمة المجتمع بكلية الزراعة بالتعاون مع مؤسسة معاً للتنمية بالمنيا وجمعية البساط الأخضر بمركز أبو قرقاص قد قامت بتفيذ دورتين تدريبيتين للشباب فى مجال النباتات الطبية والعطرية وزراعة الصوب الزراعية بهدف توفير فرص عمل مباشرة وتدريب الشباب عليها.