اليوم.. نجوم الرياضة ومشاهير السياسة على «أون سبورت»

تواصل قناة أون سبورت، التغطية الخاصة لمباراة مصر وغانا بتصفيات كأس العالم 2018 من خلال مجموعة من البرامج المباشرة.

وحرصت القناة على تقديم خريطة متنوعة من البرامج، تبدأ اليوم من الساعة الثالثة ظهرًا ببرنامج “ملاعب أون” مع كريم خطاب وميرهان عمرو وبلال رزق، وعلى مدار ساعة ونصف الساعة يقدم البرنامج متابعة إخبارية لآخر مستجدات تصفيات كأس العالم في مختلف قارات العالم، إلى جانب عرض لآخر أخبار منتخب غانا في معسكره في دبي، مع تقديم تحليل لأداء ونتائج المنتخبات الإفريقية، وعرض لأهم ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي طوال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وفي الخامسة مساء يقدم سيف زاهر، برنامج خاص روسيا 2018، الذي يتابع وبشكل حصري تدريبات المنتخب المصري وأخباره في معسكره ببرج العرب، كما يقدم تقارير خاصة من غانا لموفد القناة إلى هناك حسن غنيمة، وعلى مدى ساعتين ونصف يستضيف البرنامج نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عادل عبد الرحمن، ومجموعة من المعلقين الشباب إلى جانب كريم سعيد رئيس تحرير موقع يالاكورة، الذي يستعيد مع سيف زاهر أهم عناوين الصحف المصرية التي واكبت مواجهات سابقة بين مصر وغانا.

وفي الحلقة الثانية من برنامج حلم كل ليلة الثامنة مساءًا، يطل يوسف الحسيني على شاشة أون سبورت ليتعرف على رؤية مجموعة من رجال السياسة للرياضة بشكل عام ولكرة القدم ومباراة مصر وغانا المرتقبة، وعلى مدى ساعتين يفتح يوسف الحسيني حوارًا مفتوحًا مع عضو مجلس الشعب السابق البدري فرغلي وكريم سالم عضو مجلس النواب ومحمود العلايلي القيادي في حزب المصريين الأحرار، ومعهم الكاتب الصحفي سامح عبدالله مدير تحرير الأهرام و مدير المعهد الإقليمي للصحافة بالأهرام، في حلم كل ليلة سيكون الوعد مع تسجيلات نادرة لافتتاح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لاستاد القاهرة وخطابه الشهير في هذه المناسبة قبل أكثر من خمسين عامًا.

وفي السهرة وكالعادة يلتقيكم مدحت شلبي، في مساء المونديال الذي يستضيف مجموعة من ألمع نجوم كرة القدم المصرية ، فاروق جعفر نجم الزمالك السابق وسيد عبد الرازق نجم الإسماعيلي السابق وعبود الحملاوي كابتن الترسانة والمنتخب الوطني، ويستعيد معهم ذكريات مواجهات غانا السابقة ويرسم ملامح الفوز بمباراة الأحد.

كما يفتح مساء المونديال ملف المحترفين الغانيين بالملاعب المصرية، إلى جانب إطلالة صحفية مع إيناس مظهر نائب رئيس تحرير الأهرام ويكلي. فيما ينقل أحمد عز من خلال الكوتش نصائح نجوم مصر السابقين للاعبي المنتخب الحاليين قبل لقاء برج العرب.

> ومنذ الأحد الماضي وعلى مدار تسعة أيام تتواصل التغطية من خلال أكثر من 150 ساعة هواء و200 ضيف ولقاء