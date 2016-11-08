«مصر للطيران» توقع بروتوكول تعاون في مجال السياحة العلاجية مع «برايم جروب»

وقعت شركة مصر للطيران بروتوكول تعاون مع شركة «برايم فارما» إحدى شركات الأدوية المتخصصة في مجال علاج فيروس سي، وذلك في مجال تنشيط السياحة العلاجية القادمة إلي مصر، وقام بتوقيع البروتوكول شريف المغلوب رئيس قطاع الشئون التجارية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية ، وتامر وجيه رئيس مجلس إدارة شركة برايم فارما، و د. مصطفى السيد مدير مشروع “Tour n’ Cure” ، كماحضر التوقيع صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.

وقبل توقيع البروتوكول استعرض صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، عدد من الإحصائيات الهامة في مجال السياحة العلاجية حول العالم ، مؤكدًا أن توقيع البروتوكول يستهدف وضع مصر علي خريطة السياحة العلاجية عالميًا، حيث تقدم مصر للطيران أسعارًا خاصة وتسهيلات في حجز وتعديل حجوزات تذاكر السفر للقادمين من الخارج، وذلك ضمن برنامج السياحة العلاجية التي تقدمه شركة فارما بعنوان Tour n’Cure كشركة وطنية تسعى دائماً للالتزام بمسئوليتها المجتمعية في دعم الإقتصاد القومي.

كما أعرب تامر وجيه رئيس شركة “برايم فارما” عن شكره وتقديره للشركة الوطنية مصرللطيران للمشاركة في هذا البرنامج العلاجي، وانه يتشرف بإختيارها الناقل الرسمي لحملة Tour n’Cure ، مضيفًا أن دخل انفاق السياحة العلاجية اضعاف دخل السياحة الأخري، ولابد من الإستفادة من تصنيف مصر رقم واحد عالميا في علاج فيروس سي، والمنافسة السعرية لقيمة هذا العلاج في مصر مقارنة ببعض الدول الأوروبية ، ولابد من الإستفادة من ذلك في دعوة المرضي في دول أخري لزيارة مصر لتلقي العلاج وعمل جولات سياحية.

وقال وجية، انه قد تم التعاقد مع عدد من النجوم والمشاهير حول العالم لتدشين حملة دعائية عالمية لتلقي هذا العلاج في مصر والإستمتاع بمعالمها السياحية، في نفس الوقت توفيرهم العديد من النفقات وأن البرنامج يستغرق 3 أشهر، من بينهم أسبوع في مصر لتلقي جرعات العلاج واستكمالها ببلده، ويستهدف البرنامج وصول 120 ألف سائح للعلاج من هذا المرض من دول انجلترا وأسبانيا وايطاليا وفرنسا وروسيا وماليزيا وتركيا .