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لاجارد: سأوصي بالموافقة على قرض صندوق النقد الدولي لمصر

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لاجارد: سأوصي بالموافقة على قرض صندوق النقد الدولي لمصر لاجارد: سأوصي بالموافقة على قرض صندوق النقد الدولي لمصر

كريستين لاجارد

قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إنها ستوصي المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على طلب الحصول على برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار وذلك خلال اجتماع له في 11 نوفمبر تشرين الثاني.

وبحسب رويترز قالت لاجارد في بيان “على مدى الأشهر القليلة الأخيرة عكفت السلطات المصرية على برنامج إصلاح طموح لوضع الاقتصاد على مسار مستدام وتحقيق نمو مصحوب بخلق للوظائف.

“سأوصي أن يوافق المجلس على طلب مصر لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح هذا الذي سيساعد على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي والاقتراب بمصر أكثر من استغلال إمكاناتها الكاملة.”

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