ضبط نصف كيلو حشيش و 130 جرام هيروين بحملة أمنية بالقاهرة

كتب : أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة أن مباحث العاصمة تمكنت من ضبط كمية من المخدرات أثناء قيامهم بحملة مكبرة بالقاهرة .

حيث تمكن النقيب عبد المنعم سعيد فريد الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الحدائق وبصحبته القوة المرافقة من ضبط مصطفي ع 19 عاما عاطل ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه في القضية رقم 2515 لسنة 2016م الحدائق ” مخدرات ” ، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 200 جرام بقصد الاتجار .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 20738 لسنة 2016م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

حيث تمكن الرائد أحمد محمد مطاوع الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الحدائق وبصحبته القوة المرافقة من ضبط حسن إ 30 عاما عاطل ومقيم دائرة القسم ، والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا أخرهم 11038 لسنة 2015م الحدائق ” مشاجرة ” ، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 150 جرام بقصد الاتجار .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 20739 لسنة 2016م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

حيث تمكن النقيب أحمد رضا الصباغ ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الشروق وبصحبته القوة المرافقة من ضبط كل من : ــ

عبد الله س 32 عاما عاطل ومقيم محافظة الجيزة .

شقيقة عمار س 25 عاما ومقيم بذات العنوان .

حسين ي 33 عاما سائق ومقيم محافظة الجيزة .

حال استقلالهم السيارة رقم س د 6742 اجرة ” تاكسي ” قيادة الثالث ، وبحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 50 جرام ، مبلغ مالي 200 جنية بقصد الاتجار .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5760 لسنة 2016م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

حيث تمكن النقيب حسين راغب عبد الوهاب ضابط مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ والمعين بكمين السلام وبصحبته القوة المرافقة من ضبط محمد م 19 عاما عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الشرابية ، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 40 جرام بقصد الاتجار .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 29751 لسنة 2016م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حيث تمكن النقيب احمد حسن بدر الدين الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة والمعين بارتكاز أمنى كوبرى القبة دائرة القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبط إسماعيل ع 28 عاما عاطل ومقيم دائرة القسم ، والسابق اتهامه في عدد 7 قضايا أخرهم 18709 لسنة 2015م حدائق القبة ” مخدرات ” ، والهارب من المراقبة على ذمة القضية رقم 12021 لسنة 2010م الوايلى ” سرقة بالإكراه ” لمدة 5 سنوات والمحرر بشأن واقعة هروبه المحضر رقم 108 لسنة 2016م حدائق القبة ” جنح تدابير امنية ” ، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 35 جرام , مبلغ مالي 200 جنيه بقصد الاتجار .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 20799 لسنة 2016م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

حيث تمكن النقيب محمد محمود عشيرى الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الشرابية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط احمد سيد احمد فرج 38 عاما عاطل ومقيم دائرة القسم ، والسابق اتهامه في عدد 3 قضايا أخرهم 12418 لسنة 2014م الزاوية ” مخدرات ” ، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 80 جرام , مبلغ مالي 730 جنيه بقصد الاتجار .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8582 لسنة 2016م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

حيث تمكن النقيب احمد اشرف حيدر الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان وبصحبته القوة المرافقة من ضبط سلامة ع 35 عاما عاطل ومقيم دائرة القسم وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 80 جرام , مبلغ مالي 300 جنيه بقصد الاتجار .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6861/264 لسنة 2016م جنايات القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .