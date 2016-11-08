أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالفيديو.. «خبير استراتيجي»: الحرب في «سوريا» لا تقتصر على مواجهة جيوش إرهابية

Google+ Print
بالفيديو.. «خبير استراتيجي»: الحرب في «سوريا» لا تقتصر على مواجهة جيوش إرهابية بالفيديو.. «خبير استراتيجي»: الحرب في «سوريا» لا تقتصر على مواجهة جيوش إرهابية

الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، الدكتور حسن الحسن

قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، الدكتور حسن الحسن، إن دور السورية ليس محصورُا فقط في الرقة بل في كل مكان تستطيع الوصول إليه بجيشها الوطني، مؤكدًا أن الأمر في سوريا لا يقتصر على المواجهة بين الدولة السورية وبين جيوش من الإرهاب بل مواجهات مع دول بالإضافة إلى رعاية أمريكية مباشرة لتلك المجاميع الإرهابية.

وأضاف الحسن، خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي وائل العنسي، أنه لا توجد دولة في العالم قادرة على نشر جيشها على كامل جغرافيتها، لذا فإن الجيش السوري يتعامل مع تلك المجاميع الإرهابية وفقًا للامكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أنه لا يجب التعويل على الترويج الإعلامي الأمريكي للأزمة السورية.

وأوضح الحسن، أن التصريحات الأمريكية الأخيرة الصادرة عن الخارجية تتسم بالتناقض، إذ تحدثت عن الحفاظ على سوريا كدولة مستقلة لكنها طالبت بإعادة النظر في التقسيم الإدراي، كما تدعم أحيانًا الأتراك وأخرى الأكراد، مؤكدًا أن التخبط في الخطاب الأمريكي ينعكس على الدوائر التي تعمل تحت اطار واشنطن داخل الميدان السوري.

ورأى الحسن، أن مسألة تحرير الرقة مرتبطة بالموصل في العراق وأيضا بالمعارك في حلب، لافتًا إلى أن واشنطن باتت على قناعة أن السيطرة على حلب بات خارج سيطرتها لذا فهي تسعي لإيجاد معادل موضوعي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين