بالفيديو.. «خبير استراتيجي»: الحرب في «سوريا» لا تقتصر على مواجهة جيوش إرهابية

قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، الدكتور حسن الحسن، إن دور الحكومة السورية ليس محصورُا فقط في الرقة بل في كل مكان تستطيع الوصول إليه بجيشها الوطني، مؤكدًا أن الأمر في سوريا لا يقتصر على المواجهة بين الدولة السورية وبين جيوش من الإرهاب بل مواجهات مع دول بالإضافة إلى رعاية أمريكية مباشرة لتلك المجاميع الإرهابية.

وأضاف الحسن، خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي وائل العنسي، أنه لا توجد دولة في العالم قادرة على نشر جيشها على كامل جغرافيتها، لذا فإن الجيش السوري يتعامل مع تلك المجاميع الإرهابية وفقًا للامكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أنه لا يجب التعويل على الترويج الإعلامي الأمريكي للأزمة السورية.

وأوضح الحسن، أن التصريحات الأمريكية الأخيرة الصادرة عن الخارجية تتسم بالتناقض، إذ تحدثت عن الحفاظ على سوريا كدولة مستقلة لكنها طالبت بإعادة النظر في التقسيم الإدراي، كما تدعم أحيانًا الأتراك وأخرى الأكراد، مؤكدًا أن التخبط في الخطاب الأمريكي ينعكس على الدوائر التي تعمل تحت اطار واشنطن داخل الميدان السوري.

ورأى الحسن، أن مسألة تحرير الرقة مرتبطة بالموصل في العراق وأيضا بالمعارك في حلب، لافتًا إلى أن واشنطن باتت على قناعة أن السيطرة على حلب بات خارج سيطرتها لذا فهي تسعي لإيجاد معادل موضوعي.