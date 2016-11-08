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مقتل شخصين إثر انفجار قنبلة يدوية شرقي الكونغو

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مقتل شخصين إثر انفجار قنبلة يدوية شرقي الكونغو مقتل شخصين إثر انفجار قنبلة يدوية شرقي الكونغو

 

انفجار بالكونغو _ أرشيفية

انفجرت قنبلة يدوية شرقى الكونغو، حيث كانت تتدرب مجموعة من قوات حفظ السلام الهندية اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل، واندلاع مظاهرات غاضبة تم تفريقها بواسطة قنابل الغاز المثير للدموع، بحسب ما ذكر مسئولون وشهود عيان.

وذكرت “إيه بى سى نيوز” الأمريكية أن فردا من قوات حفظ السلام، وطفلا يبلغ من العمر ثمانية أعوام قتلا خلال الانفجار الذى وقع على أطراف “جوما” عاصمة إقليم نورث كيفو، بحسب ما أوضح الحاكم الإقليمى جولين بالوكو، أما الجرحى فهم 31 من قوات حفظ السلام وثلاثة من المدنيين.

ويعمل المسئولون لتحديد المكان الذى انطلقت منه القنبلة اليدوية، وكيف انفجرت، فى وقت تنشط فيه العديد من الجماعات المتمردة شمال شرقى الكونغو، وقد وقع الكثير من العنف مؤخرا فى منطقة بينى شمالى جوما.

واستخدمت القوات الكونغولية قنابل الغاز المثيرة للدموع لتفريق المقيمين الغاضبين الذين قالوا أن التفجير وقع نتيجة إهمال قوات حفظ السلام.

أ ش أ

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