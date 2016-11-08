أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط حارس عقار تخصص فى سرقة أجهزة الكمبيوتر من داخل شركة بروض الفرج

Google+ Print
ضبط حارس عقار تخصص فى سرقة أجهزة الكمبيوتر من داخل شركة بروض الفرج ضبط حارس عقار تخصص فى سرقة أجهزة الكمبيوتر من داخل شركة بروض الفرج

أرشيفية

كتب : أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة أن مباحث قسم شرطة الظاهر تمكنت من ضبط سارق تخصص في سرقة أجهزة كمبيوتر و مبالغ مالية .

حيث تمكن النقيب أحمد سمير سيد الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج وبصحبته القوة المرافقة من ضبط جميل م 30 عاما حارس عقار مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا ومقيم محافظة كفر الشيخ ، عقب قيامه بسرقة عدد 2 جهاز كمبيوتر ومبلغ مالي 300 جنية من داخل شركة القدس للتجارة الموجودة بذات العقار حراسته ملك رندا عادل حسين عادل صادق سن 37 ومقيمة دائرة قسم شرطة الجديدة بأسلوب ” كسر الباب “، باستدعائها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8217 لسنة 2016م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، جارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من أخرى .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب