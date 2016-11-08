ضبط حارس عقار تخصص فى سرقة أجهزة الكمبيوتر من داخل شركة بروض الفرج

كتب : أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة أن مباحث قسم شرطة الظاهر تمكنت من ضبط سارق تخصص في سرقة أجهزة كمبيوتر و مبالغ مالية .

حيث تمكن النقيب أحمد سمير سيد الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج وبصحبته القوة المرافقة من ضبط جميل م 30 عاما حارس عقار مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا ومقيم محافظة كفر الشيخ ، عقب قيامه بسرقة عدد 2 جهاز كمبيوتر ومبلغ مالي 300 جنية من داخل شركة القدس للتجارة الموجودة بذات العقار حراسته ملك رندا عادل حسين عادل صادق سن 37 ومقيمة دائرة قسم شرطة مصر الجديدة بأسلوب ” كسر الباب “، باستدعائها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8217 لسنة 2016م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، جارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى .