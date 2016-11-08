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مقتل 6 من تنظيم القاعدة في غارة للتحالف العربي باليمن

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مقتل 6 من تنظيم القاعدة في غارة للتحالف العربي باليمن مقتل 6 من تنظيم القاعدة في غارة للتحالف العربي باليمن

ارشيفية

قال سكان ومسؤول أمني يمني إن قوات التحالف العربي قتلت ستة من أعضاء تنظيم القاعدة واعتقلت أربعة آخرين في مداهمة في جنوب اليمن يوم الثلاثاء.

وقال المسؤول لرويترز إن المداهمة جرت في قرية تقع غربي مدينة المكلا المطلة على بحر العرب.

وشُكلت قوات التحالف العربي في مطلع عام 2015 لمحاربة جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء وإجبارها المعترف بها دوليا بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي على مغادرة البلاد.

وتواجه هذه القوات المشكلة في أغلبها من قوات خليجية أيضا متشددين إسلاميين بينهم مقاتلون تابعون لتنظيمي القاعدة وداعش.

واستولى عدة مئات من مقاتلي القاعدة على مساحات من الأراضي في المناطق الريفية والقبلية في اليمن مستغلين الصراع الدائر في البلد الفقير منذ 20 شهرا.

 

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