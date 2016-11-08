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بالفيديو.. الرقب: قرار «الدستورية» اعتداء على القضاء الفلسطيني

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بالفيديو.. الرقب: قرار «الدستورية» اعتداء على القضاء الفلسطيني بالفيديو.. الرقب: قرار «الدستورية» اعتداء على القضاء الفلسطيني

أستاذ العلوم السياسية في جامعة “القدس”، الدكتور أيمن الرقب

قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة “القدس”، الدكتور أيمن الرقب، إن ما صدر من المحكمة الدستورية العليا بمنح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سلطة رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي يُعد اعتداء واضح على القضاء الفلسطيني ويؤدي إلى تدميره.

وأضاف الرقب خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي وائل العنسي، أن الأمر هو عملية سياسية للانتقام من بعض الخصوم السياسيين للرئيس عباس، مثل النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان، مؤكدا أن هناك اجراءات ستتبع هذا القرار، وأن ما صدر من المحكمة كأن المستهدف به هو “دحلان”، واصفا الأمر بغير القانوي ويمثل اعتداءا على السلطات وترسيم لديكتاتورية الفرد الواحد.

وأوضح الرقب أن مصادرة السلطات في يد رجل واحد، القضائية والتنفيذية والإعلام، يعني أن “عباس” سيدمر الحالة الوطنية الفلسطينية، ويكون هو المتفرد بالقرار الفلسطيني وتصفية الحسابات مع كل من يعارضه ويرفع الحصانة واتخاذ اجراءات فردية.

وأعرب الرقب عن اعتقاده بأن ما حدث يشير إلى أن الرئيس عباس وصل لمرحلة صعبة بعد أن سقطت الأخلاق في الخصومة، مضيفا أن الرئيس الفلسطيني سيذهب بتجاه رفع الحصانة عن كل من يعارضه وتلفيق الاتهامات.

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