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الجيش العراقي يحرر 9 قري شمال نهر الزاب الكبير من قبضة داعش

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الجيش العراقي يحرر 9 قري شمال نهر الزاب الكبير من قبضة داعش الجيش العراقي يحرر 9 قري شمال نهر الزاب الكبير من قبضة داعش

عناصر من القوات العراقية – أرشيفية

تمكنت قوات الجيش العراقي من تحرير 9 قري شمال نهر “الزاب الكبير” باتجاه منطقة السامية الممتدة على نهر دجلة وصولًا إلى مدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق، وفرت عناصر تنظيم “داعش” الإرهابي باتجاه منطقة حاوي دجلة.

وذكرت وزارة الدفاع العراقية، في بيان اليوم الثلاثاء ، أن القوات المسلحة واصلت تقدمها نحو مدينة الموصل لتحريرها من قبضة “داعش” من مختلف محاور العمليات، حيث تمكنت من تحرير القرى التسع وتكبيد الإرهابي خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات.

وعثرت القوات، خلال تحرير القرى، على عددٍ من الأنفاق كان يستخدمها الإرهابيون للتسلل والتنقل من مكان إلى آخر لاستهداف وإيقاف تقدم القوات، وتم إفشال مخططاتهم.

ا ش ا

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