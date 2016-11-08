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ضبط 3 فرد خرطوش و 20 طلقة فى حملة أمنية بالقاهرة

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ضبط 3 فرد خرطوش و 20 طلقة فى حملة أمنية بالقاهرة ضبط 3 فرد خرطوش و 20 طلقة فى حملة أمنية بالقاهرة

أرشيفية

كتب : أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة أن مباحث العاصمة تمكنت من ضبط أسلحة نارية و طلقات نارية فى نطاق شوارع العاصمة.

حيث تمكن النقيب عمرو ايمن المغربل الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المرج وبصحبته القوة المرافقة من ضبط مسلم ع سن 30 عاما عاطل ومقيم دائرة القسم ، وبحوزته سلاح ناري ” فرد خرطوش عيار 12مم , 13 طلقة من ذات العيار ” بقصد الدفاع ، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 50 جرام ومبلغ مالى 1200 جنيه بقصد الاتجار .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 29349 لسنة 2016م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حيث تمكن النقيب محمد محمود السبكى ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة المقطم وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو وليد م سن 46 مقاول ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى القضية رقم 8948 لسنة 19990م الخليفة ” سرقة ” ، وبحوزته سلاح ناري ” فرد خرطوش عيار 12مم , طلقتين من ذات العيار ” بقصد الدفاع .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11150 لسنة 2016م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

حيث تمكن النقيب محمد سيد عبد الظاهر الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الازبكية وبصحبته القوة المرافقة من ضبط حسام ش 39 عاما عاطل ومقيم محافظة كفر الشيخ وبحوزته سلاح ناري ” فرد محلى الصنع عيار 12مم , وعدد 5 طلقات من ذات العيار ” بقصد الدفاع .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 16865 لسنة 2016م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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