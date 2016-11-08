بالفيديو.. «القرموطي» يهد خيمة على الهواء

ظهر الإعلامى جابر القرموطي، فى حلقة اليوم من برنامجه “مانشيت القرموطي” بخيمة كتب عليها “الخيمة العربية” حملت عمودين الاول العمود المصرى والثاني العمود السعودي، وكان بجواره العلمين المصري والسعودي، وفى أسفل الخيمة إكليم تم فرشه على الارض.

وقال «القرموطي»، نحن ندخل على منعطف تاريخي فى منتهى الأهمية، فهناك تعزيز للأسلوب الغير سوى فى الاعلام السعودي والاعلام المصري لتأجيج الخلاف بين البلدين، واستشهد بوكالة رويترز التى نشرت خبرًا أمس عن زيارة وزير البترول المصري لإيران للاتفاق على استيراد البترول، وذلك بعد اعتذار أرامكوا لمصر قبل شهر، مؤكدًاعلى أن رويترز تعمل ضد المصلحة المصرية وتتربص بمصر.

وأشار “القرموطي” مصر والسعودية شقيقتان ولا نريد لآحد أن يتربص بالتوتر القائم ويجب الحفاظ على العلاقة التاريخية، ولسنا فى حل أن نضرب العلاقة بين البلدين لآنهما عمودي الخيمة العربية ولو اتهدت الخيمة العربية “قولوا على الوطن العربي السلام” فنحن لا نملك سوى التفاهم والحوار والتأخي.

وقام “القرموطي” بسحب عمودي الخيمة وانهدت الخيمة العربية، وقال إذا انهدمت الخيمة لن يسر حال العرب عدو ولا حبيب.