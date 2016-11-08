تجمهر أولياء أمور تلاميذ معهد أزهرى بالغربية بسبب التكدس الطلابى

الغربية - إسلام الخياط

تجمهر العشرات من أهالى قرية " أكوة الحصة" التابعة لدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، بسبب التكدس الطلابى بالمعهد الأزهرى فى الوقت الذى يوجد فيه معهدان جديدان تم بنائهما على نفقة الأهالى مع وقف التنفيذ، مؤكدين أن المعهد الأزهرى يعمل فترتين صباحى ومسائى، وهناك تكدس طلابى تجاوز الحد الأقصى للكثافة، وكل فصل به أكثر من 70 طالبا فى الفترة الواحدة.

وأشارت سيدة صبرى، من أولياء الأمور، أن أهالى القرية بنوا معهدين أزهريين جديدين بالجهود الذاتية على أمل نقل الطلاب، ولكن منطقة طنطا الأزهرية تؤجل الافتتاح الرسمى دون سبب يذكر، وما زالت أزمة الطلاب قائمة رغم وجود معاهد جديدة فى انتظار الافتتاح، مضيفة أن المعهد يعمل فترتين، الفتيات صباحى والطلاب مسائى، وفى فصل الشتاء يخرج الأبناء ليلا رغم أن القرية ريفية، ومعظم الطلاب من قرى وعزب مجاورة ما يعرض حياتهم للخطر، بسبب السير فى الطرق الزراعية المظلمة.

وناشد أهالى القرية، الإمام الأكبر شيخ الأزهر وشيخ منطقة طنطا الأزهرية، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، بالتدخل العاجل لافتتاح المعهدين من أجل استمرار العام الدراسى دون تكدس طلابى.