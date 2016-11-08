ننشر خطة مديرية أمن دمياط استعدادا ليوم 11/11

دمياط عبده عبد البارى

قال مصدر أمنى، إن اللواء نادر جنيدى، مدير أمن دمياط، اجتمع أمس بقيادات المديرية ومأمورى المراكز والأقسام وعددا من الضباط استعدادا ليوم الجمعة 11|11 .

وأكد المصدر أن مدير أمن دمياط أمر بوضع الأسلحة الثقيلة أعلى مديرية الأمن والمراكز والأقسام والمؤسسات الشرطية، وتم شرح الخطة الأمنية المحكمة التى تمثلت فى تقسيم مدينة دمياط إلى مربعات يتم خلالها وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة.

كما تم الدفع بتعزيزات من الضباط والأفراد لتأمين مديرية أمن دمياط وقسمى شرطة أول وثان دمياط ومركز شرطة دمياط.

ووجه جنيدى الضباط بالتعامل بمنتهى الحزم مع أى محاولة للخروج عن القانون، كما أمر بتكثيف الدوريات الأمنية وتشديد التواجد الأمنى بمحيط محطات مياه الشرب والكهرباء والغاز الطبيعى وميناء دمياط والمدارس والكنائس.