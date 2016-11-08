استمرار ظاهرة هروب الطلاب من مدارس دمياط.. والمديرية تتوعد المقصرين

دمياط - عبده عبد البارى

تعد مشكلة هروب الطلاب وحتى الطالبات من مدارس محافظة دمياط ظاهرة متزايدة وبالغة السوء ولا يقتصر أثرها على الطالب وحده إنما يتخطى ذلك ليصل للأسرة والمجتمع ككل .

وأثارت صور وفيديوهات نشرت على "جروب أنا من دمياط الجديدة" على مواقع التواصل جدلا واسعا بين المواطنين بعد مشاهدة الطلاب وهم يتسلقون سور مدرسة دمياط الجديدة الثانوية الصناعية " مبارك كول"، للهروب من منتصف اليوم الدراسى الأول للمدارس خلال العام الحالى 2016/2017.

يقول هشام زكى أحد أعضاء المجتمع المدنى بمدينة دمياط الجديدة، إن انتشار تلك الظاهرة تمثل خطرا على المجتمع المدرسى إذ تعكس حالة الفوضى وعدم الانضباط مطالبا بوضع آلية لمنع تلك الظاهرة التى تتفشى فى المجتمع وتكون أسلوب حياة للطالب بقية عمره إذا تلازمه طوال حياته، فإذا اعتاد الطالب الهروب من المدرسة سيعتاد الهروب من عمله ووظيفته المستقبلية لإن الإنسان إذا شب على شىء شاب عليه.

وتابع: أن هذه المشكلة لم تأت من فراغ بل كان خلفها أسباب عدة مما أدى إلى تفاقم هذه الظاهرة وهى دليل واضح على أنه لا يوجد أحد يعمل بشكل جدى لحل هذه المشكلة مع كل أسف .

وأرجع حسن الطيب موجه عام التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم دمياط الأسبق تفاقم تلك الظاهرة إلى عدم وجود رغبة حقيقية لدى الطلاب الهاربين فى التعليم إضافة إلى الإهمال الأسرى وعدم متابعة الطالب كما يعانى بعض الطلاب من الروتين المدرسى الذى يسبب الملل للطلاب وسوء معاملة المعلمين للطلاب وخاصة فى المرحلة الثانوية وتعرضهم للضرب و الإهانة وكذلك رفاق السوء من أهم عوامل الهروب من المدرسة فالرفيق السيئ يظل خلف صديقه إلى أن يجعله مثله سيئا وفاشلا وغالبا لا يتوقفون عن التحريض والدفع لرفاقهم للهرب وترك المدرسة والتوجه فى اتجاهات أخرى.

من جانبه قال ياسر عمل وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط سنتابع الإجراءات الأمنية داخل المدارس للحد من تلك الظاهرة مؤكدا أنه تم تفعيل نظام الغياب الإلكترونى وهناك اجتماع مع وزير التربية والتعليم يوم الخميس المقبل سيتم خلاله التأكيد على تفعيله .

وأوضح أن هروب الطالب من المدرسة يتم تسجيله غياب وإذا بلغت أيام غيابه الفترات القانونية المسموح بها يتم فصله ثم إعادة قيده وإذا تجوز مدة الغياب مرة أخرى يتم تحويله إلى منازل. مشددا أن هروب أى طالب من المدرسة ولا يتم تسجيله فى دفاتر الغياب يتم تحويل الأمر إلى الشئون القانونية وإحالة مسئول الإحصاء الإلكترونى بالمدرسة وأحيانا مدير المدرسة للتحقيق.