ضباط لمواطنين بالأسواق: "مش هنسمح لحد يستغلكم ويبيع بسعر عالى"

كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، حملاتها على المحال التجارية وأماكن بيع السلع الغذائية المدعمة لضمان وصولها لمحدودى الدخل وعدم تهريبها للسوق السوداء.

وقال الضباط للمواطنين: "إحنا هنا جايين عشان خدمتكم، وتحت أمركم، ومش هنسمح لحد يستغلكم، ولو فيه سلعة ناقصة أو حد بيبع بسعر عالى بلغونا على طول".

وأعرب الأهالى عن سعادتهم من الرقابة الصارمة للأجهزة الرقابية المتمثلة فى شرطة التموين بوزارة الداخلية على السوق لضبط الأسعار ومحاربة جشع التجار.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق، لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.