أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ضباط لمواطنين بالأسواق: "مش هنسمح لحد يستغلكم ويبيع بسعر عالى"

Google+ Print
ضباط لمواطنين بالأسواق: "مش هنسمح لحد يستغلكم ويبيع بسعر عالى" ضباط لمواطنين بالأسواق: "مش هنسمح لحد يستغلكم ويبيع بسعر عالى"

>كتب محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة بوزارة الداخلية، حملاتها على المحال التجارية وأماكن بيع السلع الغذائية المدعمة لضمان وصولها لمحدودى الدخل وعدم تهريبها للسوق السوداء.

 

وقال الضباط للمواطنين: "إحنا هنا جايين عشان خدمتكم، وتحت أمركم، ومش هنسمح لحد يستغلكم، ولو فيه سلعة ناقصة أو حد بيبع بسعر عالى بلغونا على طول".

 

وأعرب الأهالى عن سعادتهم من الرقابة الصارمة للأجهزة الرقابية المتمثلة فى شرطة التموين بوزارة الداخلية على السوق لضبط الأسعار ومحاربة جشع التجار.

 

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق، لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات