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"المالية": 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الثلاثاء و1.5 مليار خلال 8 أشهر

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"المالية": 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الثلاثاء و1.5 مليار خلال 8 أشهر "المالية": 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الثلاثاء و1.5 مليار خلال 8 أشهر

>كتب - أحمد يعقوب

قال عمرو الجارحى وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن ستحصل على 2.5 مليار دولار تمثل الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى لمصر يوم الثلاثاء القادم، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار خلال النصف الثانى من السنة المالية الحالية، من إجمالى القرض بقيمة 12 مليار دولار، مؤكدًا أن المجلس التنفيذى للمؤسسة الدولية من المنتظر أن يوافق على القرض يوم الجمعة القادمة.

 

وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة، والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الأفريقى للتنمية، و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.


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