مصدر مسئول بالسياحة: عودة السياحة الإيرانية إلى مصر نهاية ديسمبر المقبل

رسالة لندن - ميرفت رشاد

أكد مصدر مسئول -رفض ذكر اسمه- أن هناك نية لعودة السياحة الإيرانية إلى المقصد السياحى المصرى، اعتبارًا من أعياد رأس السنة المقبلة، وفقًا للضوابط والاشتراطات الأمنية التى سيتم إعلانها خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن السماح بدخول السياح الإيرانيين مصر، سيكون من خلال شركات السياحة الحكومية وعددها 5 شركات أبرزها شركتا "لاكى تورز - دهب"، مشيرًا إلى أن إنفاق السائح الإيرانى يمثل 3 أضعاف إنفاق السائح الأوروبى.

وأضاف، أنه سيتم تطبيق نفس الضوابط المعمول بها فى استجلاب السياح العراقيين والجزائريين لزيارة مصر، والتى تتضمن منح تأشيرة دخول ( فيزا) لأغراض السياحة لمدة شهر، أن يكون طلب التأشيرة والدخول للأراضى المصرية عبر إحدى الشركات السياحية المعتمدة، وضمن مجموعات سياحية (جروب سياحي).

وأشار المصدر إلى أنه سيتم حجز جواز السفر السائح الإيرانى بالمطار من قبل سلطات ميناء القاهرة الدولي، وإعادة الجواز عند المغادرة.

يذكر أن وزارة السياحة المصرية، أعلنت فى عام 2013 تعليق الأنشطة السياحية مع إيران لأسباب تتعلق بـ"الأمن القومي"، بعد أن شهدت العلاقات المصرية الإيرانية بعض التحسن حينذاك، بعد قطعها فى أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979.

وزار الرئيس الإيرانى السابق، محمود أحمدى نجاد، القاهرة فى فبراير 2013، فى أول زيارة يقوم بها زعيم إيرانى لمصر منذ ما يزيد على 30 سنة.