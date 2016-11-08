أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. الرسائل الأخيرة لـ ترامب وكلينتون

>كتبت مريم بدر الدين
امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الخميس، بالعديد من المنشورات المهمة، و"اليوم السابع" يرصد أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.
1- تعرف على الرسائل الأخيرة لمرشحى الانتخابات الأمريكية على السوشيال ميديا
2- مادونا تدعم هيلارى كلينتون قبل الانتخابات بساعات بحفل غنائى فى نيويورك
3- هاشتاج "iam voting because" يعكس آراء الأمريكيين فى التصويت بالانتخابات
4- الشناوى ينشر صورته برفقة اللاعب محمد صلاح فى فندق الإقامة فى الإسكندرية: "أهلاً بالعودة"
5- شاهد.. الصور الرسمية لحفل زفاف حسن الرداد وإيمى سمير غانم
6- سفارة بريطانيا بالقاهرة: اليوم آخر موعد للتقدم لمنحة "تشيفننج" التعليمية
7- الفيفا يدعى جماهير كرة القدم حول العالم لاختيار الأفضل فى اللعبة على موقعها
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8- ميس حمدان تنشر صورة لأخواتها بصحبة الزعيم عادل إمام على إنستجرام
9- صفحة "الأهلى" الرسمية تنشر صور مانويل جوزيه فى القلعة الحمراء اليوم
10- كندة علوش تهنئ محمد أمين راضى على مسلسله الجديد وبطله "عمرو يوسف"
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