أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. الرسائل الأخيرة لـ ترامب وكلينتون

كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الخميس، بالعديد من المنشورات المهمة، و"اليوم السابع" يرصد أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.

1- تعرف على الرسائل الأخيرة لمرشحى الانتخابات الأمريكية على السوشيال ميديا

2- مادونا تدعم هيلارى كلينتون قبل الانتخابات بساعات بحفل غنائى فى نيويورك

3- هاشتاج "iam voting because" يعكس آراء الأمريكيين فى التصويت بالانتخابات

4- الشناوى ينشر صورته برفقة اللاعب محمد صلاح فى فندق الإقامة فى الإسكندرية: "أهلاً بالعودة"

5- شاهد.. الصور الرسمية لحفل زفاف حسن الرداد وإيمى سمير غانم

6- سفارة بريطانيا بالقاهرة: اليوم آخر موعد للتقدم لمنحة "تشيفننج" التعليمية

7- الفيفا يدعى جماهير كرة القدم حول العالم لاختيار الأفضل فى اللعبة على موقعها

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8- ميس حمدان تنشر صورة لأخواتها بصحبة الزعيم عادل إمام على إنستجرام

9- صفحة "الأهلى" الرسمية تنشر صور مانويل جوزيه فى القلعة الحمراء اليوم

10- كندة علوش تهنئ محمد أمين راضى على مسلسله الجديد وبطله "عمرو يوسف"