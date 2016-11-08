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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. الرسائل الأخيرة لـ ترامب وكلينتون

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أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. الرسائل الأخيرة لـ ترامب وكلينتون أهم 10 بوستات على السوشيال ميديا اليوم.. الرسائل الأخيرة لـ ترامب وكلينتون

>كتبت مريم بدر الدين

امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الخميس، بالعديد من المنشورات المهمة، و"اليوم السابع" يرصد أهم 10 بوستات نشرها النجوم والشخصيات العامة والمدونون عبر حساباتهم الشخصية.

 

1-      تعرف على الرسائل الأخيرة لمرشحى الانتخابات الأمريكية على السوشيال ميديا

 

2-      مادونا تدعم هيلارى كلينتون قبل الانتخابات بساعات بحفل غنائى فى نيويورك

 

3-      هاشتاج "iam voting because" يعكس آراء الأمريكيين فى التصويت بالانتخابات

 

4-     الشناوى ينشر صورته برفقة اللاعب محمد صلاح فى فندق الإقامة فى الإسكندرية: "أهلاً بالعودة" 

5-      شاهد.. الصور الرسمية لحفل زفاف حسن الرداد وإيمى سمير غانم

 

6-      سفارة بريطانيا بالقاهرة: اليوم آخر موعد للتقدم لمنحة "تشيفننج" التعليمية

 

 

7-      الفيفا يدعى جماهير كرة القدم حول العالم لاختيار الأفضل فى اللعبة على موقعها

".

8-      ميس حمدان تنشر صورة لأخواتها بصحبة الزعيم عادل إمام على إنستجرام

 

9-     صفحة "الأهلى" الرسمية تنشر صور مانويل جوزيه فى القلعة الحمراء اليوم

 

10-   كندة علوش تهنئ محمد أمين راضى على مسلسله الجديد وبطله "عمرو يوسف"

 

 


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