هيلاري كلينتون تصل إلى نيويورك قبل موعد الانتخابات الرئاسية بساعات

مع اقتراب ساعة الصفر لبدء الانتخابات، تتوجّه أنظار العالم بأسره إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمعرفة من سيفوز ويدخل إلى البيت الأبيض ليكون "الرئيس".

وفي هذا السياق، وصلت المرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون Hillary Clinton إلى نيويورك، بصحبة فريق مساعديها وزوجها Bill Clinton بيل كلينتون، وسط حضور كبير لداعميها ومؤيديها، للإدلاء بصوتها؛ وذلك قبيل ساعات قليلة من افتتاح صناديق الاقتراع.

وفي سياق منفصل، أفاد آخر استطلاع لرويترز/إبسوس بأنّ فرص هيلاري كلينتون لهزيمة خصمها الجمهوري Donald Trump دونالد ترامب والفوز بالسباق الرئاسي تصل إلى نحو 90%.

وأظهر الاستطلاع أن فرص كلينتون لم تختلف كثيراً عمّا كانت عليه الأسبوع الماضي، فيما أيّ تغيير يحدثه ترامب اليوم يعتمد على تركيبة غير محتملة لنسب إقبال البيض والسود وذوي الأصول اللاتينية في ست أو سبع ولايات.

يُشار إلى أنّ هيلاري كلينتون هي زوجة بيل كلينتون، رئيس الولايات المتحدة الثاني والأربعين، كما كانت هي السيدة الأولى للولايات المتحدة خلال فترة حكمه التي استمرت منذ عام 1993 وحتى عام 2001.

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