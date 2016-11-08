نصرت البدر يلحن ويشارك بغناء أوبريت «الإمارات نحبها»

يشارك الفنان العراقي نصرت البدر في أوبريت «الإمارات نحبها» المهداة من الشعب العراقي إلى الشعب الإماراتي بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ45، كملحن للعمل الكبير والضخم، وكمطرب إلى جانب مجموعة الفنانين الذين قاموا بأداء كلماته التي كتبها الشاعر العراقي مأمون النطاح، ووزع موسيقاها الموزع الموسيقي العراقي مهند غازي، وتصدى لعملية الإنتاج مؤسسة سخاء الكرم.

وقد أعرب نصرت البدر عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل الكبير والهام على مستوى الأعمال التي قدمت هذا العام، وقال: «أولاً تشرفت بالمشاركة بصوتي مع الفنانين والنجوم العراقيين المشاركين في الأوبريت، إلى جانب تلحيني للأوبريت، وهو أقل شيء يمكن تقديمه للإمارات، فمنذ وقت طويل وهي تساند العراق والعراقيين، فقدمت العديد من المساعدات، وأنشأت الكثير من المدارس والمستشفيات والمخيمات للنازحين، لذلك أردنا أن نعبر من هذا العمل على حبنا واحترامنا العميق لهذه الدولة المعطاءة، التي مهما قدمنا لها فلن نوفيها حقها» متمنيًا لها دوام الرخاء والاستقرار، داعيًا للعراق أيضًا أن يعم بها الأمن والأمان والاستقرار في أقرب وقت.

وقد تم تصوير الأوبريت بطريقة الفيديو كليب برؤية وإخراج المخرج العراقي عدنان حمد، الذي اختار مناطق متعددة في العراق إلى جانب المشاهد الأخرى التي صورّت في الإمارات، بحضور نجوم العراق المشاركين بالعمل، حيث كان نصيب نصرت البدر تصوير مشاهده وأدائه في الأوبريت في بغداد، وسط حضور عدد كبير من المشاركين حاملين الأعلام الإماراتية، كنوع من التعبير عن المحبة والسلام التي يحملها العراقيون إلى الإمارات، الدولة العربية التي يفتخرون بإنجازاتها وما وصلت إليه من تطور على جميع الأصعدة عربيًا وعالميًا.

هذا ويحمل الفيديو كليب المصور للأوبريت «الإمارات نحبها» صورة مشرقة ناطقة للمحبة والسلام والعروبة التي تجتمع بها الجمهورية العراقية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتؤكد العلاقة والمحبة المتبادلة بين الشعبين العربيين، وسيتم عرضه خلال الأيام المقبلة ضمن الاحتفالات باليوم الوطني الإماراتي الـ45، وقد شارك بأداء الأوبريت إلى جانب نصرت البدر كل من الفنانين العراقيين ستار سعد، أوراس ستار، قيس هشام، أيسر القاسم وفهد نوري، وأداء بشكل إلقائي الشاعر مأمون النطاح كاتب العمل.