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مراد حلمي يطلق «جني» فهل تضايق راغب علامة؟

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الأربعاء 09-11-2016 15:42

أصدر الفنان الشاب مراد حلمي أغنية جديدة تحمل عنوان «جني» كلمات وألحان «جهاد حدشيتي» وتوزيع «فادي جيجي» الأغنية تحمل الطابع الرومانسي وقد صورها بطريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج سيف الشيخ نجيب.

الكليب سيعرض قريباً على القنوات العربية، وقد أعرب مراد عن سعادته بلفت نظر النجوم لأغنيته ومن بينهم الفنان زياد برجي الذي صرح بأن مراد أطلق أغنية هامة وهو صاحب صوت جميل وله مستقبل في عالم الفن.
من ناحية أخرى تلقى حلمي نقدًا على اسم الأغنية كونها تحمل نفس اسم أغنية الفنان راغب علامة التي أطلقها من سنوات «جني» ولكن قال حلمي بأنه لا يعتقد بأن الفنان راغب علامة سيكون لديه اعتراض وخصوصاً بأن نجمًا بحجمه معروف عنه بدعم الجيل الجديد.

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سيدتي