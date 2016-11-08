محامٍ كويتي يتهم المطربة شمس بالإساءة إلى الذات الإلهية

لا تهدأ المطربة المثيرة للجدل شمس عن السباحة ضدّ التيار، ولا تكلّ ولا تملّ من الإثارة بين فترة وأخرى .

وهذه المرة أصبحت متّهمة بالإساءة إلى الذات الإلهية ومخالفة نصوص القرآن الكريم بحسب الشكوى المرفوعة إلى النائب العام، والتي تقدّم بها المحامي أحمد العنزي من مكتب د.سعد العنزي، على خلفية تصريحات شمس في برنامج «على هوى مصر» على قناة النهار المصرية مع الإعلامي خالد صلاح.

وجاء في الشكوى أنّ الفنانة شمس تجاوزت في حديثها، فوردت على لسانها بعض العبارات التي تسيء إلى كلّ المسلمين في العالم؛ وذلك بتحدّثها عن الحور العين بشكل ساخر لا يليق، بالإضافة إلى اعتبارها الكلام عن الحور يُشبه الأفلام الهندية، في وقت رفضت تصوّر الجنة كـ«اوتيل». كذلك قالت إن الأنبياء خسروا، وشبّهتهم بالفنانين من حيث مبدأ الخسارة والربح، كما أنكرت علانية ما جاء بالقرآن بالنسبة إلى قوامة الرجل على المرأة.

وأكد المحامي العنزي في شكواه للنائب العام: "وحيث إن ما جاء على لسان المشكو في حقها في برنامج تلفزيوني يذاع على الفضائيات، ويراه الجميع، يُعدّ إهانة للذات الإلهية وما جاء بنصوص القرآن الكريم والتعرض بما لا يليق للأنبياء والرسل، أتقدم بهذه الشكوى لتطبيق نص المادة «111» مكرّر من قانون العقوبات لمحاسبة هذه المشكو في حقها لهذا التجاوز وتلك الإساءات".