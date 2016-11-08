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قبل موعد الانتخابات الامريكية... مادونا تغني للمرشحة هيلاري كلينتون

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الثلاثاء 08-11-2016 17:21

يبدو أن المرشحة هيلاري كلينتون Hillary Clinton تسعى لاستغلال كل الوقت المتبقيّ لها لاستقطاب أصوات الشباب، إذ إنها استعانت بالنجمة العالمية مادونا Madonna لتحيي حفلاً في آخر ليلة قبل موعد الاستحقاق الرئاسي.
وأقامت نجمة البوب الأمريكية حفلاً مفاجئاً مجانياً في وقت متأخر من ليل الإثنين في سكوير بارك في واشنطن، حيث غنّت عدداً من أغانيها، منها «Imagine» للمغني الراحل جون لينون.
وقد طلبت النجمة من جمهورها أن ينقذوا البلاد من خلال التصويت لمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وقالت: "من فضلكم اخرجوا غداً وصوّتوا بقلوبكم. صوّتوا بعقولكم. صوّتوا بأرواحكم. أنقذوا هذا البلد من فضلكم".
وختمت بالقول صوّتوا لهيلاري كلينتون... لتبقى أمريكا دولة عظيمة كما هي".

 

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