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بالفيديو: مروان خوري يوجه تحية حب لروح ملحم بركات

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الثلاثاء 08-11-2016 17:40

لم يفوت المطرب اللبناني مروان خوري فرصة مشاركته باليوبيل الفضي لمهرجان الموسيقى العربية، دون توجيه تحية حب للموسيقار الراحل ملحم بركات، والشاعر المصري الراحل أيضاً عبد الرحمن الأبنودي، ليؤكد أنه رمز الوفاء للإبداعين المصري واللبناني.
مروان حظي مساء أمس الأثنين، باستقبال أسطوري من جمهوره الذي ينتظره سنوياً بحفل يرفع دوماً لافتة "كامل العدد"، ورغم أنه اعتاد تقديم باقة غنائية تناسب الذوق المصري، إلا أنه خرج عن عادته لتكريم الموسيقار الراحل ملحم بركات طالباً من الجمهور التفاعل معه لتقديم "تحية حب" للفقيد بأغنية "على بابي واقف قمرين"، كما قدم أغنية "دواير" لاحياء ذكرى الشاعر المصري الكبير عبد الرحمن الأبنودي، إضافة إلى أغنياته الشهيرة.
كما أعلن تقديمه أغنية "يا مسا الفل" بعد استئذان المطربة الكبيرة ماجدة الرومي.

مروان خوري يقدم "على بابي واقف قمرين" لملحم بركات

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سيدتي

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