ديانا حداد تكرّم الفائزين السعودي واللبناني في دبي

بعد تفاعل واشتراك جمهورها الكبير بمسابقتها التي أطلقتها بعنوان «ديانا حداد سوبر فان»، استقبلت «برنسيسة الغناء العربي» الفنانة ديانا حداد على نفقتها الخاصة الفائزين من «الفانز»، اللذين اشتركا في المسابقة بعد إجراء السحب من بين الأسماء، الأول شاب من المملكة العربية السعودية، والثانية فتاة من الجمهورية اللبنانية، حيث تمت دعوتهما إلى الإمارات، واستقبالهما في مدينة دبي ضمن أعلى مراتب الاستقبال والخدمات السياحية بدرجة vip تحت متابعة وإشراف إدارة أعمالها المتمثلة بالسيد حلمي بشير.

وقد تم استقبال الفائزين السعودي واللبنانية في مطار دبي الدولي، بحضور أهل الصحافة والإعلام، ثم قامت «البرنسيسة» باستقبالهما ودعوتهما على العشاء في أحد المطاعم الراقية من مطاعم منطقة «ستي ووك 2» في دبي، ثم قاما في اليوم التالي بجولة سياحية انتهت في أكبر مدينة ألعاب مغطاة في الشرق الأوسط IMG قضا خلالها وقتًا طويلًا مرحًا، وتم استقبالهما من إدارة المدينة الترفيهية ضمن خدمات الدرجة الأولى، إلى أن تم توديعهما بعد قضاء عدة أيام، وصفها الفائزان بأنها من أجمل أيام حياتهما خاصة أنهما التقيا أول مرة مع ديانا حداد، وتحدثا معها والتقطا الصور التذكارية و«السيلفي» بحرية كبيرة، بعد أن كانت مقابلتهما -كما وصفاها للإعلام- حلمًا من أحلام حياتهما الذي تحقق.

وأعربت ديانا عن سعادتها بالتجاوب الكبير من «الفانز» مع مسابقتها «ديانا حداد سوبر فان» التي أطلقتها من خلال حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها والرسمية، مؤكدةً أنها قامت بها من أجل تكريم جمهورها ومتابعيها نظرًا لاهتمامهم الكبير والمتميز في متابعتها فنيًّا واجتماعيًّا، وقالت إنها نوع من أنواع التقدير، وإنها تحاول قدر استطاعتها أن تكون في تواصل مستمر معهم وإلى جانبهم، مشيرةً إلى أنها ستقوم بعمل مسابقة أخرى قريبًا من أجل جمهورها، وتقديرًا لهم ولمكانتهم الكبيرة في قلبها.

إلى جانب ذلك تستعد «البرنسيسة» لوضع صوتها على أغنية منفردة جديدة ستقوم بإصدارها خلال الفترة المقبلة من اللون الغنائي اللبناني العربي، سيتم الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.