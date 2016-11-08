أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

محامية مغربية: هذه قصة سوار سعد المجرد الإلكتروني

Google+ Print

الثلاثاء 08-11-2016 18:15

الرباط_ محمد بلال

وسط التوقعات المحتملة بالإفراج عن الفنان المغربي سعد المجرد ومتابعته بالسراح المؤقت، تداول عدد من المواقع الالكترونية إمكانية إطلاق سراح سعد مع وضع سوار إلكتروني في رجله كعقوبة بديلة في حقه.
عن هذا السوار الذي بات مصطلحاً قانونياً يتردّد بقوّة في جميع المجالس، قالت المحامية المغربيّة المعروفة فتيحة اشتاتو رئيسة أنجاد للعنف ضد النساء لـ"سيدتي نت"، إنّ السوار الالكتروني هو عقوبة بديلة ومشدّدة تحدّ من حرية الفرد، وتطبّق عادة ضد من تثبت في حقه جريمة تعنيف النساء، لأنّ القوانين المتعلّقة بالمرأة في فرنسا مشدّدة خاصة ما يتعلق بالتحرش الجنسي، حيث يحرم مرتكب الجريمة من التحرّك بحريّة ويلزم بالبقاء أسير مساحة جغرافيّة معيّنة.
وتابعت "الفنان سعد المجرد إذا ما حُكم عليه بالسوار الالكتروني، سيكون بمقتضى هذا الحكم تحت المراقبة، ولا يمكنه إحياء الحفلات ولا التقاء أو مصاحبة من يشاء و لا السفر، لأن السوار الالكتروني ليس امتيازا بل هو عقوبة وهو عبارة عن سجن مفتوح يكون فيه المعتقل مقيّد الحرية ولا يسمح له بالعيش كما يريد".
وتابعت "من جانب آخر فإنّ هذا السوار يحميه في نفس الوقت من التعرّض لأي أذى بين القضبان. وفي المغرب هناك مشروع قانون عرض على المغربيّة ويتضمّن مجموعة من العقوبات البديلة، ومن ضمنها السوار الالكتروني الذي سيتمّ البت فيها والمصادقة عليها تفادياً للاكتظاظ الذي تشهده السجون المغربية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل