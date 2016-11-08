ماجد المهندس في مشاهير أونلاين: راقٍ وخجول على مواقع التواصل الإجتماعي

«إنستغرام» @majidalmohandis

يملك «البرنس» ماجد المهندس أكثر من 600 ألف متابع على حسابه في «إنستغرام» ويتبع حوالي 60 شخصاً، أغلبيتهم مشاهير من فنانين وإعلاميين وملحنين. يركز ماجد على نشر صور له من جلسات التصوير التي يخضع لها حيث حصدت أكثر صورة حوالي 12 ألف لايك.

ويعتبر ماجد من الفنانين الذين لا يشاركون جمهورهم يومياتهم حيث نلاحظ غياباً شبه تام لصور من أحداث يومه وهو معروف عنه خجله. فلربما هذا يلعب دوراً كبيراً في قلة نشره للصور، في حين يعمل على مشاركة الجمهور صور حفلاته وفيديوهات قصيرة منها، عدا صورة واحدة لحظناها مع الملحن فايز السعيد هنأه فيها ماجد بعيد ميلاده ونالت أكثر من 8 آلاف لايك.

تويتر @majidalmohandis

يملك ماجد حوالي 234 ألف متابـع وهـو يتبــع بــدوره 46 شخصاً معظمهم من الوسط الفني. ويركّز في تغريداته على ما يقوم بنشره على «إنستغرام» و«فيس بوك» وقد يكون ماجد لا يعمل بيده على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به؛لأننا لم نلحظه يوماً تدخل في شيء أو أعطى رأيه بأي أمر، يكتفي فقط بالترويج لأعماله الفنية وحفلاته.

يوتيوب @MajedMohandesPage

على صفحته على «يوتيوب» يملك ماجد أكثر من 31 ألف «subscribe» حيث يقوم بنشر كل أعماله الفنية وهو صاحب الملايين في عدد المشاهدات حيث يتخطى كل فيديو كليب الثلاثة ملايين مشاهدة. كما يحرص على نشر مقاطع من الحفلات التي يحييها وبعض المقابلات التي يقوم بها.

فيس بوك @majidalmohandis

الأمر لا يختلف كثيراً على صفحته في «فيس بوك» حيث يملك ماجد أكثر من مليون معجب على صفحته، والصور التي ينشرها على «إنستغرام» هي نفسها تقريباً على «فيس بوك»، وينشغل حالياً بالترويج لألبومه الذي سيصدر عن شركة «روتانا» بعنوان «آخ قلبي». ومن الصور التي حصدت أكثر من ألف لايك تلك التي يحمل فيها فنجان قهوة إذ نالت الكثير من التعليقات التي تشيد بفن والتزام ماجد. كما يقوم من فترة لأخرى بنشر فيديو من أحد كليباته ومقاطع من حفلاته. وبرزت «سيلفي» واحدة خلال جولتنا التقطتها إحدى المعجبات مع ماجد على المسرح.

ملاحظة: لازال ماجد المهندس لا يملك أي حساب على «سناب شات» وهو ربما يكتفي بتسليم أعماله لأشخاص يهتمون بإدارة حساباته كلها، ويلاحظ أن جميع صوره على حساباته هي نفسها، ويمكن القول عنه إنه «برنس» فعلاً لأنه لم ينجر إلى ما يقوم به باقي الفنانين ويحرص على صورته المتزنة في أعين محبيه.

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