بهيج حسين يقدّم مجموعته لموسم الشتاء

القاهرة – ايمن خطاب تصوير – شريف عبد ربه

اقيم عرض الازياء السنوى لموسم الشتاء للمصمم بهيج حسين، الذي تميزت تصاميمه بالجرأة والرقي والإطلالات الناعمة الكلاسيكية الفخمة التي تناسب المرأة العصرية. وقد قدمها تحت عنوان "What Women One"بحضور نخبة من سيدات المجتمع المصري والعربي داخل فندق "الدوسيت" بالتجمع الخامس.

العرض تكوّن من 44 فستان سواريه للموسم الشتوي ويناسب كثيراً من المقاسات. أما الخامات المستخدمة فكانت مزيجاً من الساتان، التول، الدانتيل، الشيفون. التطريز كان ناعماً جداً، والألوان تراوحت بين الأبيض وثنائي الأبيض والأسود والأحمر والأخضر والأزرق الفاتح والذهبي والبيج والأوف وايت.

كما تميزت التصاميم، بحسب قول بهيج: "بالبساطة والتقليل من التطريز بالإضافة إلى الإكسسوارات البسيطة. أما بالنسبة إلى فساتين الأفراح التي وصل عددها إلى عشرة تصاميم، فراعينا فيها التقليل من الضخامة، منها القصير والطويل والساتان وغير المطرز وكلها تناسب كافة الطبقات".

