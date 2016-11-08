Piaget تطلق Limelight Gala Milanese بالتعاون مع مصممات أزياء

بيروت - سيدتي نت

الإبداع والجرأة هما جزء لا يتجزأ من جوهر "بياجيه" Piaget، وقد تمّ الاحتفاء بهما مؤخّراً في فعاليّة الإطلاق الحصرية لمجموعة Limelight Gala Milanese في دبي، فتعاونت دار "بياجيه" Piaget مع أربع مصمّمات أزياء من المنطقة لطرح مجموعتها، هنّ أسماء وأمنة خالد سيف صاحبتيْ علامة AKS، ومنال الحمادي، وأسماء المطروشي مبتكرة علامة Epiphany.

قدّمت المصمّمات ساعة Gala Milanese، بالإضافة إلى ساعة Tradition المزيّنة بزخرفة décor palace، وقد نسقت كل من المصممات إطلالة تتناسب مع واحدة من الساعات، فاستعملت بعضهن أقمشة خفيفة، مثل القماش الشبكي فتألّفت الإطلالة من جاكيت ثنائية الطبقات من مجموعة الربيع والصيف بألوان حيادية وطابع كلاسيكي، وأخرى أظهرت المرأة في حياتها اليومية مرتدية بنطالاً ضيّقاً ذا خصر عال مع بلوزة وجاكيت بياقة ذهبية مطرّزة ومحبوكة، وغيرها ارتكزت على فكرة أنّ القطعة تمتاز بالتركيب والحركة. وقد جاءت إطلالة AKS لتجسد الكوتور العصري إنّما بلمسة مغايرة من خلال التنورة الجريئة الضيّقة من الأعلى التي تتّسع تدريجياً، والتي تمّ تنسيقها مع بلوزة حريرية بكمّين قصيرين من اللون الفضي، وغيرها من الإطلالات التي جسدت تصاميم الساعات الأنيقة.

شاهدي صور مجموعة Limelight Gala Milanese وشاركينا رأيك فيها.