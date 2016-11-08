حفل الموضة CFDA يشهد أناقة متواضعة للنجمات!

جاء الوقت من العام الذي نشهد فيه أكبر احتفالات الموضة وهو حفل CFDA لتكريم مصممي الأزياء والمبدعين في عالم الموضة، ومثل كل عام يحضر الحفل عدد كبير من عارضات الأزياء الشهيرات اضافة الى عدد من أبرز النجمات العالميات، وهذا العام ولأبرز حدث في الموضة بدت اطلالات الحاضرات متواضعة جداً وأقل من عادية.

فمثلاً اختارت عارضة الأزياء الأكثر شهرة في الوقت الحالي "هيلي بولدوين" Hailey Baldwin فستاناً من قماش الدانتيل باللون البرتقالي من "باجا ايست" Baja East افتقرت معه إطلالتها لعنصر الإبهار تماماً، كما أن النجمة الشابة "زيندايا" Zendaya لم تكن موفقة في خيارها لفستان معرق باللونين الأزرق والأبيض من "مايكل كورس" Michael Kors، وعارضة الأزياء الشهيرة "كارلي كلوس" Karlie Kloss بدت اطلالتها أقل من عادية في فستان باللونين الأسود والأبيض من "برابل غورنوغ" Prabal Gurung.

في المقابل، أعجبتنا اطلالة النجمة "أوليفيا مان" Olivia Munn في فستان أسود مطرز بورود من الترتر البراق اختارته من مجموعة "تانيا تيلور" Tanya Taylor لموسم ربيع وصيف 2016، وكذلك فإن اطلالة عارضة الأزياء المغربية المصرية "ايمان همام" Imaan Hammam أيضاً كانت من أفضل الإطلالات في الحفل حيث تألقت في فستان أسود من "كوشني اي اوكس" Cushnie et Ochs.

اطلالات عادية شاهدنا بها النجمات العالميات في أهم حدث للموضة، شاهديها بالصور بنفسك وسنترك الحكم لك.