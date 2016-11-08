من المخمل اليك أجمل تصميمات شنط اليد والأحذية!

كثيرة هي صيحات الموضة التي شاهدناها ضمن مجموعات موسم خريف وشتاء 2016-2017، إلا أنّ من الصيحات التي لفتت انتباهنا اكسسوارت مصنوعة من قماش المخمل الفاخر، إلى جانب أحذية وشنط يد تنوّعت من ناحية ألوانها وقصّاتها أيضاً.

شنط يد باللون الأسود لمختلف المناسبات!

أجمل تصميمات الأحذية من قماش المخمل

تنوّعت تصميمات الأحذية المصنوعة من قماش المخمل بين التصميمات الرسمية مع الكعب العالي كالتي رأيناها لدى كلّ من "برادا" Prada، و"جيمي شو" Jimmy Choo، و"جيانفيتو روسي" Gianvito Rossi، و"توم فورد" Tom Ford، وبين تصميمات الأحذية الكاجول من دون كعب كالتي شاهدناها لدى "الكسندر مكوين" Alexander McQueen، و"N.21".

تصميمات شنط يد فاخرة من المخمل

وكما شاهدنا المخمل على الأحذية كذلك شاهدناه على تصميمات شنط اليد أيضاً، كتلك التي قدّمها كلٌّ من "جيمي شو" Jimmy Choo، و"ميو ميو" Miu Miu، و"سانت لوران" Saint Laurent وغيرهم. وفي الأغلب، كانت الشنط ذات أحجام صغيرة ولمسات فاخرة تُناسب السهرات.

وقد تنوعت ألوان الاكسسوارات المصنوعة من المخمل بشكل كبير أيضاً، فمنها: الأحمر، والأخضر، والأزرق، والذهبي، والزهري، والأسود طبعاً.

شاهدي معنا أجمل هذه التصميمات، واختاري منها الاكسسورات المخمليّة، التي ترغبين في تزيين إطلالاتك بها في فصل الشتاء المقبل.