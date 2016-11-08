تألقي على طريقة الفنانة التركية توبا بويوكوستن

عُرفت الفنانة التركية توبا بويوكوستن Tuba buyukustun بأناقتها العالية التي لا مثيل لها ،فهي دائماً تبهر الجميع بإختيارها لأزيائها التي تظهر رقتها و جاذبيتها بآن واحد.

تتميز إطلالات توبا بالتنوع والإختلاف لتناسب نشاطها اليومي أو إطلالة على السجادة الحمراء أو مناسبة رسمية ،فنراها في فساتين طويلة أنيقة على السجادة الحمراء ،بينما تظهر في أيامها العادية بفساتين قصيرة بسيطة أو تتجه إلى الملابس العملية مثل سراويل الجينز والبلوزات الخفيفة ،كما أنها تزين إطلالاتها بإكسسوارات ناعمة وبسيطة بعيدة عن التكلف.

تنوع توبا في اختيار الألوان لأزيائها بين ألوان هادئة و ألوان صاخبة ،ولكنها دائماً ما تختار الألوان التي تتناسب مع لون بشرتها.

هل تحبين الظهور بإطلالة تشبه إطلالات توبا بويوكوستن؟