المحكمة العليا البريطانية تأذن للحكومة بتفعيل المادة 50 للخروج من الإتحاد الأوربي

حصلت الحكومة البريطانية على إذن من المحكمة العليا للاستئناف أمامها ضد قرار محكمة لندن بضرورة حصول رئيسة الوزراء على موافقة نواب البرلمان لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة والخاصة ببدء الخروج رسميا من الاتحاد الأوروبي.

وتبدأ الإجراءات القضائية يوم الخامس من ديسمبر، حيث من المنتظر أن تستمر لمدة أربعة أيام.

ويحضر جميع قضاة المحكمة العليا الـ 11 جلسة الاستئناف، التي يرأسها رئيس المحكمة اللورد نبوبيرجر.

وذكرت المحكمة في بيان لها “سيتم حجز النطق بالحكم حتى ختام جلسات الاستماع ومتابعتها في وقت لاحق، وربما في السنة الجديدة”.

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