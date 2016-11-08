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غدًا.. محاكمة متهمى أحداث عنف وشغب «العياط»

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غدًا.. محاكمة متهمى أحداث عنف وشغب «العياط» غدًا.. محاكمة متهمى أحداث عنف وشغب «العياط»

أرشيفية

 تنظر غدًا، الاربعاء، محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إعادة اجراءات محاكمة 3 متهمين قاموا باثارة الشغب والعنف ومقاومة السلطات والشروع فى قتل رجال الشرطة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ ” أحداث عنف العياط” التى وقعت فى أغسطس عام 2013.

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى.

و كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًا على المتهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا ، وتم ضبطهما وأعيدت إجراءات محاكمتهم.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية، والشروع فى قتل رجال الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة، والخاصة ومقاومة السلطات.

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