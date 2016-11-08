ضبط متهم تخصص فى سرقة السيارات بالوايلى

كتب : أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة أن مباحث قسم شرطة الظاهر تمكنت من ضبط شخص تخصص في سرقة السيارات .

حيث تمكن النقيب احمد عبد العظيم السمنى ـ الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة الوايلى وبصحبته القوة المرافقة بمعاونة الاهالى من ضبط المدعو مينا ب 26 عاما عاطل ومقيم محافظة المنيا حال شروعه فى سرقة السيارة رقم ف ل 1842 ماركة هيونداى اكسنت فضى اللون ملك طارق فخرى عادل صليب سن 46 موظف ومقيم العجوزة جيزة بأسلوب ” المغافلة ” باستدعاء المجني عليه واتهمه بالشروع في السرقة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 7954 لسنة 2016م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، جارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى .