حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 8/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حياتك المهنية تشهد تقدما كبيرا

نقدم لمولود برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملى، وهو البرج المعروف بعدم ميله للمغامرة والمخاطرة وعدم التسرع فى اتخاذ القرارات والتريث والتفكير الدقيق قبل اتخاذ أى خطوة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني:

حياتك المهنية على وشك أن تشهد تقدمًا كبيرًا وستحتاج لأن تتخذ إجراءات حاسمة فى ما يتعلق بتحديد الاتجاه الذى تريد أن تأخذه فى حياتك، وتحتاج إلى تحليل الإيجابيات والسلبيات بعناية، فقرارك الذى تأخذه اليوم سيؤثر على حياتك، ومن المرجح إلى حد كبير خلال الأيام القليلة المقبلة أن يرتفع دخلك بسبب قرار اتخذته.

برج الثور على الصعيد العاطفي:

المياه راكدة فى حياتك فى هذه المرحلة من الزمن، لذلك تحتاج أن تقضى بعض الوقت مع الناس وتتعرف على أشخاص جدد، وسيظهر لك أن هناك الكثير مما يجب عمله فى الحياة.

برج الثور على الصعيد الصحي:

إنها فكرة جيدة أن تهتم بصحتك وقوتك من جديد فى هذه المرحلة من الزمن، حاول أن تواصل ممارسة التدريبات البدنية وأن تمارس اليوجا والجرى، واهتم بالأجزاء التى تشعر أنها ضعيفة فى جسمك.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

تحتاج للعمل الجاد والشاق اليوم، ومن المحتمل أن تكون قادرًا على إنهاء بعض المشاريع التى استغرقت منك فترة طويلة، وهذا سيعجب رؤسائك ومن المحتمل أن يعرف شخصًا بارزًا فى السلطة قدراتك الخاصة.