حظك اليوم برج السرطان ليوم الثلاثاء 8/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حماسك ونشاطك الداخلى سيعطيانك القوة للقيام باستكشافات وفهم أشياء جديدة

برج السرطان هو كتلة من المشاعر والأحاسيس فى حياته يتبع ما يميله عليه قلبه.يخاف الوحدة والانعزال ويعيش من خلال اتصاله بالآخرين. مشدود الى التاريخ الماضى، إنسان هادئ وحساس حالم وفضولى غامض ومدهش فى آن ويعود ذلك لطبيعته المائية المتغيرة والمتبدل، ويقدم اليوم السابع، لأبناء برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى :

لا تتوقع أن تحقق نجاحًا فى عملك الحالى بدون بذل الكثير من المجهود، فالتنافسية فيه كبيرة جدًا

السرطان على الصعيد العاطفى :

هناك الكثير من اللحظات الجميلة فى حياتك مع شريكك، استغل هذه اللحظات فى حل المشاكل والخلافات التى تعترض طريقكما.

السرطان على الصعيد الصحى :

كسور العظام قد تكون المشكلة الجديدة التى ستعانى منها فى الفترة المقبلة من حياتك.

توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة :

تغمرك الحيوية والنشاط ويغمرك حب الاستطلاع والاستكشاف، وإن كان الأمر بيدك لذهبت فى مغامرة استكشافية، استسلم لهذا الدافع الداخلى واستقطع بعض الأسابيع لتسافر عبر العالم، حماسك ونشاطك الداخلى سيعطيانك القوة وقدرة التحمل اللازمين للقيام باستكشافات وفهم أشياء جديدة، لا تخجل من التقرب والتعرف على الناس وتأمل روائع الطبيعة سوف تثرى هذه التجارب والصداقات والاستكشافات الجديدة حياتك بشكل كبير ولفترة طويلة.