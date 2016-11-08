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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 8/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى ..تدفع ثمن أخطائك فى عملك

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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 8/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى ..تدفع ثمن أخطائك فى عملك حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 8/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى ..تدفع ثمن أخطائك فى عملك

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نقدم لكم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى لأبناء برج الميزان على الصعيد المهنى.. هم حتما من أصحاب هذه الصفة العظيمة فهم ذو امزجة متقلبة تتأرجح ذات اليمين وذات اليسار وتصعد وتهبط ثم تستقر.

 

برج الميزان على الصعيد المهنى ..

قمت ببعض الأخطاء فى عملك خلال الفترة الأخيرة وأجلت كثير من المهام التى كانت تتطلب الإنجاز فوراً بعد أن طلبها منك مديرك ، ولكن الأن ستدفع ثمن هذه الأخطاء فعليك تقبل الأمر بصدر رحب .

 

برج الميزان على الصعيد العاطفى ..

أمورك مع شريك حياتك مستقرة ، ولك هناك بعض الأمور تحتاج تضحيات وتنازلات أحدكم كى تستمر العلاقة ، فإذا كنت لديك القدرة على فعل ذلك دون غضب ، ففكر فى اتخاذ خطوة جادة فى علاقتك بشريكك.

 

على الصعيد الصحى ..

تضيع أوقاتاً طويلة فى تمارين رياضية قد لا تكون فى حاجة لها ، عليك حسن اختيار التمارين التى تناسبك وتتلائم مع احتياجات جسدك ، يمكنك استشارة طبيب للمساعدة فى ذلك الأمر.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

تتردد فى ذهنك عدة أفكار اليوم خاصة بعملك ويكون لها تأثير جيد على حياتك مستقبلاً ، دون هذه الأفكار وفكر فيها بعمق، ولا مانع من استشارة أصدقائك المقربين وسماع وجهات نظرهم.

 


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مصر 365

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