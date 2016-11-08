حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء 8/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خلاف مع شريك الحياة

نقدم لكم حظك اليوم لبرج الحمل على كافة الأصعدة، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات مثل الطيبة والقدرة على تحمل الظروف المختلفة.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفى..

علاقتك العاطفية تمر بأزمة طارئة خلال الفترة الحالية، عليك أن تكون هادئ لتجاوز كافة الخلافات بينك وبين شريك الحياة، كما سيكون اليوم مناسب كثيًرا لهذا الأمر.

برج الحمل على الصعيد المهنى ..

إدارتك لحياتك المهنية ليست جيدة ابدًا من الأفضل أن تكون أكثر ذكاء، حاول أن تحسن من أدائك فى العمل، ولا تتسرع فى اتخاذ القرارات المتعلقة به، وكن صبور وهادئ قدر الإمكان.

برج الحمل على الصعيد الصحى..

العصبية لها تأثير سئ على صحتك حاول أن تتعامل مع الأمور بطريقة أفضل، من الضرورى أن تحصل على إجازة سريعة من العمل، وتتبع نظام غذائى صحى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة المستويات الصحية والعائلية، عليك الصبر واتخاذ القرارات الصحيحة.