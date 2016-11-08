أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء 8/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خلاف مع شريك الحياة

Google+ Print
حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء 8/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خلاف مع شريك الحياة حظك اليوم برج الحمل ليوم الثلاثاء 8/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. خلاف مع شريك الحياة

>

نقدم لكم لبرج الحمل على كافة الأصعدة، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات مثل الطيبة والقدرة على تحمل الظروف المختلفة.

 

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفى..

علاقتك العاطفية تمر بأزمة طارئة خلال الفترة الحالية، عليك أن تكون هادئ لتجاوز كافة الخلافات بينك وبين شريك الحياة، كما سيكون اليوم مناسب كثيًرا لهذا الأمر.

 

برج الحمل على الصعيد المهنى ..

إدارتك لحياتك المهنية ليست جيدة ابدًا من الأفضل أن تكون أكثر ذكاء، حاول أن تحسن من أدائك فى العمل، ولا تتسرع فى اتخاذ القرارات المتعلقة به، وكن صبور وهادئ قدر الإمكان.

 

برج الحمل على الصعيد الصحى..

العصبية لها تأثير سئ على صحتك حاول أن تتعامل مع الأمور بطريقة أفضل، من الضرورى أن تحصل على إجازة سريعة من العمل، وتتبع نظام غذائى صحى.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل بكثير على كافة المستويات الصحية والعائلية، عليك الصبر واتخاذ القرارات الصحيحة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى