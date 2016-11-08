حظك اليوم برج الحوت ليوم الثلاثاء 8/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تتعرف على أشخاص يعينونك على إنجاز مشروعك الخاص

نقدم لكم حظك اليوم لبرج الحوت على كافة الأصعدة، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات مثل الطيبة والعيش فى الأحلام الوردية وتفضيل الخيال على الواقع.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهنى..

قد تكون قادرا على التعرف على أشخاص جدد أو مندوبين أجانب تتواصل معهم بحرية وتجمع أكبر قدر من المعلومات المفيدة، وهذا سيساعدك على إنجاز مشروعك فلا تدع نفسك للهلع أو أى سيناريو تشاؤمى .

الحوت على الصعيد العاطفى :

تحتاج شريك حياتك بشدة فى هذه المرحلة من الوقت ليمدك بالدعم العاطفى القوى، ولكن نظراً لبعض الأسباب التى تم فصلها عن شريك حياتك من خلال المسافة بينكم تسببت فى البعد بينكم الفترة الماضية ولكن واصل النضال فسوف تنجح فى البقاء مع شريك حياتك فى وقت قريب.

برج الحوت على الصعيد الصحى..

هناك عدد قليل من المفاجآت فى الطريق إليك اليوم، ولكن لا داعى للقلق، فبعض الأشياء التى كنت قد تنتظرها لفترة طويلة من المرجح أن تؤتى ثمارها اليوم، وبعض الجهود الخاصة بك والتى كنت تعتقد أهدرت تكون ناجحة فى نهاية المطاف، لذلك تحتفل الليلة مع الأسرة والأصدقاء وقد يكون لديك الخبر السار للمشاركة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

محاولة لتشكيل شراكات مع أهل السلطة ومصالح مماثلة، فضلا عن أولئك الذين يكملوا قدراتك قليل من الناس يحاولوا التأثير عليك من خلال إعطاء آمال زائفة لكن لا تعير اهتماماً لما يقولون، وقد تم التخطيط منذ فترة طويلة لشراء منزل جديد، وقد يمكنك امتلاك واحد هذه المرة.