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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 8/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تفكر فى طلب قرض

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حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 8/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تفكر فى طلب قرض حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 8/11/2016 على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.. تفكر فى طلب قرض

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نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، هذا البرج الذى يتمتع بكثير من الصفات أبرزها الوضوح وخفة الظل.

 

برج الدلو على الصعيد العاطفى..

إذا أردت الاستمرار فى علاقتك بشريك حياتك ، عليك التخلص من بقية العلاقات غير المفهومة مع الأخرين ، وتفرغ فقط لحبيبك كى تستطيع القيام بواجباتك تجاهه ، واتخاذ قرار حاسم بشأن هذه العلاقة.

 

برج الدلو على الصعيد المهنى ..

تفكر فى الحصول على قرض بعد الأزمة المالية الأخيرة التى مررت بها ، عليك اختيار الوقت الصحيح الذى تطلب فيه ذلك الأمر من مديرك، فالوقت من أهم العوامل التى ستسهل لك المهمة.

 

برج الدلو على الصعيد الصحى..

تتكرر أزمة التنفيس التى تعانى منها كل فترة ، الأمر أصبح يحتاج الى زيارة طبيب متخصص لتشخيص الحالة جيداً ، فلم يعد هناك وقت لإهمال صحتك .

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

تخصص وقتاً من يومك اليوم لمحاسبة نفسك ومراجعة الأمور التى مضت ، سواء فى العمل أو فى علاقاتك مع الأخرين ، الأهم من ذلك أن تكون واضحاً مع ذاتك وتعترف بخطأك وتسعى لتصحيحه.


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مصر 365

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