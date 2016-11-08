حظك اليوم برج العقرب ليوم الثلاثاء 8/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. تكتشف مفاجأة عن شريك الحياة تقربك منه

نقدم لكم حظك اليوم لبرج العقرب على كافة الأصعدة، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات مثل القوة والصلابة والهدوء والتماسك من الخارج رغم ما يمرون به من براكين داخلية.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهنى ..

اليوم الأمور تسير بسلاسة فى مكان العمل، كما انك تنجز ما أجلت من مشاريع ومن المتوقع أن تحصل على أعمال أكثر من المتوقع، فقد أشبعت الطاقة الايجابية، وهذا يؤثر على جميع من حولك بطريقة ايجابية.

العقرب على الصعيد العاطفى :

تسير لتعلم شئ جديد عن شريك حياتك، وهذه المعلومة تأتى بمثابة مفاجأة كبيرة بالنسبة لك، ولكنها مفاجأة سارة وقد تحل العديد من المشكلات فتنغمس فى وقت كبير مع شريك حياتك.

برج العقرب على الصعيد الصحى..

اليوم طبيعى من الناحية الصحية ولكن أنت بحاجة لتغيير الروتين الخاص بتمارينك الرياضية للحفاظ على صحتك، ولا تستهلك الكثير من الأدوية حتى لا تؤثر على الكبد.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المرجح أن يكون يومك ملئ بالأحداث اليوم، فقد تنشأ فى ظروف تجبرك على مواجهة أحداث كنت سابقاً تتجنبها، ولكن النتيجة النهائية ستكون إيجابية.