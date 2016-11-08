ضبط شخص تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بشبرا

كتب: أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة أن مباحث قسم شرطة شبرا تمكنت من ضبط شخص تخصص في سرقة بطاريات السيارات.

حيث تمكن النقيب سامح محمد السيد الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة شبرا وبصحبته القوة المرافقة من ضبط يحي م 33 عاما عاطل ومقيم دائرة القسم ، (مسجل خطر ) فرض سيطرة تحت رقم 4669 فئة ” أ ” ، والسابق اتهامه في عدد 7 قضايا أخرهم 2710 لسنة 2007م شبرا ” مشاجرة ، ضرب”، عقب قيامه بسرقة بطارية من داخل السيارة رقم و ل ن 786 ملك جورج رؤوف وديع أنيس سن 28 حاصل علي بكالوريوس تجارة ومقيم دائرة قسم شرطة الساحل بأسلوب ” الضغط علي الكابود ” باستخدام مفك ضبط بحوزته ، باستدعاء المجني تعرف على البطارية واتهمه بالسرقة .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5955 لسنة 2016م جنح القسم ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، جارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى .