رومين راديف المؤيد لروسيا يفوز برئاسة بلغاريا

فاز المرشح المدعوم من الاشتراكيين رومين راديف الذي دعا إلى إنهاء عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البلغارية يوم الثلاثاء مما يؤكد النتائج الأولية.

وبعد استكمال فرز الأصوات في جميع اللجان الانتخابية حصل راديف قائد القوات الجوية السابق على نسبة 25.45 بالمئة من الأصوات وتلته مرشحة الحزب الحاكم تسيسكا تساتشيفا بنسبة 21.97 بالمئة.

وسيتنافس الاثنان في جولة الإعادة المقررة يوم 13 نوفمبر تشرين الثاني ويظل راديف البالغ من العمر 53 عاما هو المرشح الأقرب للفوز.

ويتوقع أن يشكل فوز راديف في جولة الإعادة بداية أشهر من الاضطرابات السياسية التي قد تشمل الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة بعد أن لوّح رئيس الوزراء بويكو بوريسوف باحتمال استقالته في حال عدم فوز مرشحته تساتشيفا.