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إسرائيل ترحب بتأجيل التصويت على انضمام فلسطين للإنتربول

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إسرائيل ترحب بتأجيل التصويت على انضمام فلسطين للإنتربول إسرائيل ترحب بتأجيل التصويت على انضمام فلسطين للإنتربول

الإنتربول – أرشيفية

رحبت إسرائيل اليوم الثلاثاء، بتأجيل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «إنتربول»، التصويت على عضوية فلسطين في المنظمة.

وقالت إسرائيل إنها حققت نصرًا بتأجيل التصويت، مشيرة في بيان صادر عن الخارجية خلال مؤتمر عقد في بالي بإندونيسيا، إن 62 دولة صوتت ضد طلب الفلسطينيين، بينما امتنع عدد من الدول عن التصويت.

وبحسب الخارجية الاسرائيلية، فان التصويت يعد إنجازًا وانتصارًا للدبلوماسية الإسرائيلية، ويعكس التغيير الإيجابي في موقف إسرائيل على الساحة الدولية.

وأعلنت الجمعية العامة للإنتربول في بيان الثلاثاء أنه تم تعليق طلب عضوية دولة فلسطين وتعيين مستشار لدراسة الطلب، وتقديم توصيات في مؤتمر الإنتربول المقبل الذي سيعقد عام 2017 في بكين.

وأكد البيان أنه في انتظار التوصيات، حيث سيتم تعليق كافة الطلبات الحالية والمستقبلية للانضمام إلى الإنتربول، بما في ذلك تلك جمهورية كوسوفو، ودولة فلسطين، وجزر سليمان.

وأعلنت الخارجية الفلسطينية الجمعة أنها ستحتج على إرجاء البحث في الطلب الفلسطيني.

وتضم الإنتربول 190 دولة، وبدأت السلطة الفلسطينية عقب حصولها على صفة مراقب في الجمعية العامة للامم المتحدة السعي للانضمام إلى المنظمات الدولية والمشاركة في اتفاقيات دولية.

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