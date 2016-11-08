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غدًا.. محاكمة 30 متهمًا بـ«أحداث عنف المطرية»

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غدًا.. محاكمة 30 متهمًا بـ«أحداث عنف المطرية» غدًا.. محاكمة 30 متهمًا بـ«أحداث عنف المطرية»

محكمة جنايات القاهرة – أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، غدًا الأربعاء، محاكمة 30 متهمًا في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، في 25 يناير 2015.

كان المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أحال 30 متهمًا من الإخوان لمحكمة الجنايات، بتهمة حيازة أسلحة وقتل مجند شرطة و23 مواطنًا من معارضي الإخوان بالمطرية.

وكشفت تحقيقات المستشار محمد سيف رئيس النيابة الكلية، بسكرتارية ماجد بهيج، أن المتهمين ينتمون لجماعة الإخوان، وقتلوا مجند شرطة وأصابوا ضباطًا أثناء تنظيمهم مسيرات مسلحة فى ذكرى ثورة يناير، وأسفرت عن مقتل 23 مواطنًا من أهالي المطرية

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