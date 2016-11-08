أخبار عاجلة

برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

غدًا.. مدحت صالح ومروة ناجي بحفل الموسيقى العربية على «القناة الثانية»

Google+ Print
غدًا.. مدحت صالح ومروة ناجي بحفل الموسيقى العربية على «القناة الثانية» غدًا.. مدحت صالح ومروة ناجي بحفل الموسيقى العربية على «القناة الثانية»

الفنان مدحت صالح

تنقل القناة الثانية، في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء غدً الأربعاء، تسجيلًا لحفل الموسيقى العربية.

يأتي ذلك ضمن برنامج حفلات مهرجان، ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 25.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالية مع فاصل غنائي للفنانة رحاب عمر، والفنان إبراهيم الحفناوي، ثم تقدم المطربة مروة ناجي باقة من أجمل الأغاني الطربية، ويعقبه فاصل غنائي “بيانو” للفنان عمرو سليم.

ويختتم الحفل مع النجم والمطرب مدحت صالح، بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة، للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي، ويشدو بباقة من أجمل الأغاني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا