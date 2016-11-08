غدًا.. مدحت صالح ومروة ناجي بحفل الموسيقى العربية على «القناة الثانية»

تنقل القناة الثانية، في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء غدً الأربعاء، تسجيلًا لحفل الموسيقى العربية.

يأتي ذلك ضمن برنامج حفلات مهرجان، ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ 25.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالية مع فاصل غنائي للفنانة رحاب عمر، والفنان إبراهيم الحفناوي، ثم تقدم المطربة مروة ناجي باقة من أجمل الأغاني الطربية، ويعقبه فاصل غنائي “بيانو” للفنان عمرو سليم.

ويختتم الحفل مع النجم والمطرب مدحت صالح، بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة، للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي، ويشدو بباقة من أجمل الأغاني.