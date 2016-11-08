ألمانيا ترفض اتهامات تركيا حول دعم برلين لحزب العمال الكردستاني

رفض وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير يوم الثلاثاء مزاعم نظيره التركي بأن ألمانيا تدعم جماعة حزب العمال الكردستاني المسلحة وقال إن مثل هذه الأحزاب المتطرفة محظورة في ألمانيا.

وبحسب رويترز قال شتاينماير “حزب العمال الكردستاني والأحزاب المتطرفة الأخرى محظورة باعتبارها جماعات إرهابية هنا. إنها تواجه محاكمات جنائية.

“لهذا لا يمكنني أن أفهم التعليقات الصادرة في تركيا اليوم بشأن ألمانيا. تكرار المزاعم لا يجعلها صحيحة.”

واتهم وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو برلين يوم الثلاثاء بالسماح لحزب العمال الكردستاني وجماعة يسارية متطرفة أخرى- وكلاهما نفذ هجمات مسلحة في تركيا- بالعمل على الأراضي الألمانية دون خوف من عقاب.